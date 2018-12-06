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وقال ماتيس، في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة التي تقله إلى أوتاوا حيث يشارك في اجتماع للتحالف ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق: "إن قلت شيئا ما، فإنني بحاجة إلى أدلة"، وذلك وفقا لصحيفة "ميدل إيست".
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وقال: "حين نتكلم، فسنفعل من موقع السلطة، التي تمنحها الوقائع، مضيفا: "لا أريد التكهن واستخلاص نتائج متسرعة، لكننا لن نهمل أي تفصيل" وشدد بالقول: "نعتقد أن أي شخص كان ضالعا مباشرة في جريمة قتل جمال خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسب".
وتعرض ماتيس، الثلاثاء الماضي، لانتقادات شديدة من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، لقوله إنه لا يملك أي دليل قاطع يسمح باتهام ولي العهد السعودي بالضلوع في قتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من شهادته أمام الكونغرس... ماتيس يتحدث عن حسم "قضية خاشقجي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .