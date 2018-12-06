- 1/2
- 2/2
وأظهر المسح الذي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء أن حوالي 65 ألفا يعانون "كارثة" غذائية أو أنهم قرب مستويات المجاعة وأن معظمهم يعيشون في مناطق الصراع، بحسب "رويترز".
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
وكانت إستريد ستكاليبرغ، الخبيرة الأممية، قالت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إن اليمن يعاني من تراجع كبير من أنماط العنف المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت خلال ندوة، "إقامة مجتمعات سلمية في دول الصراع — سوريا، اليمن، ليبيا" التي قدمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الدولي للسلام بالأسبوع العربي للتنمية أن أكثر من من 22 مليون شخص يحتاجون للطعام والعلاج والاحتياجات الأساسية، وأن البيانات المتعلقة بهذه الشرائح هي بيانات دقيقية، خاصة أن هناك العديد منهم بات في المرحلة الخطرة، كما أن وباء الكوليرا أصبح يهدد الملايين وهي أزمة كبرى يصعب مواجهتها.
شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية: 20 مليون يمني يعانون أزمة غذائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .