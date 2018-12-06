اختتام مناورات #العلم_الأخضر السعودي البريطاني في #قاعدة_الملك_فهد

صحيفة الخليج الالكترونية

اختتمت اليوم مناورات تمرين العـلم الأخضـر السـعودي البريطاني 2018 بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية البريطانية، التي تمّت في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

من جهته، أكد قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، نجاح تمرين العلم الأخضر 2018 وتحقيقه الأهداف المنشودة، من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية في البلدين، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات.

وأضاف اللواء العمري، أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عاليتين، وخرجوا بعديد من النتائج الإيجابية، بتطبيق عديد من التكتيكات والمهامّ التي نفّذها الطيارون خلال الطلعات الجوية، كالحرب الإلكترونية وتحيد الأهداف الجوية والسيطرة الجوية.

من جانبه، أشاد العقيد الطيار الركن خالد بن يوسف اليوسف بالمستوى الذي قدّمه المشاركون في تمرين العلم الأخضر من أداء مميز، مؤكدًا أن المؤشرات التقييمية للتمرين كانت إيجابية جدًّا.

وأضاف أن تمرين العلم الأخضر وغيره من التمارين التي تنفذها القوات الجوية مع الدول الشقيقة والصديقة -سواء داخل المملكة أو خارجها- يدل على حرص القيادة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية للقوات الجوية.

وأشاد بما أظهره المشاركين في التمرين من جاهزية وإتقان أثناء تنفيذ التمرين، سواء على المستوى اللوجستي، أو ما قدمه الطيارين السعوديين “الذين يثبتون يومًا بعد الآخر أنهم من خيرة الطيارين في العالم”.