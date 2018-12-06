أمن_الطرق تحذر: صخور متساقطة تتربص بسالكي طريق #المدينة – #تبوك

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق المدينة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تساقط بعض الصخور على مسار المدينة.

وقالت أمن الطرق في بيان مقتضب لها: تنبيه لمستخدمي طريق “المدينة المنورة- تبوك” يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لتساقط بعض الصخور على المسار المتجه إلى المدينة (قبل المدينة ب٩٠ كيلو) وجارٍ العمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهة المختصة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك كانت قد دعت في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة بدءاً من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخاصة مدينة تبوك وضباء والوجه وحقل ونيوم وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة لها قد تشهد – بمشيئة الله -وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد قد تؤدي إلى جريان سيول، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ.

ودعا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول، منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة.