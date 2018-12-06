الهتلان: الإمارات اليوم تتعامل مع العالم والمستقبل بثقة وجدية

أكد الإعلامي سليمان الهتلان، أن "التسامح والتفاعل الإيجابي مع الآخر في الإمارات ليس شعارات أو وعود في فعاليات ليس إلا!".

وأضاف الهتلان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - أنه مجموعة متواصلة من مشاريع عملية وبرامج حقيقية وقوانين وأنظمة تؤسس لوعي وسلم مجتمعي حقيقي.

واختتم "الإمارات اليوم تتعامل مع العالم (والمستقبل) بثقة وجدية".