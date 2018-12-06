شكرا لقرائتكم خبر عن صحافي: الهزائم التي تتجرعها الحوثية أجبرتها في التوجه إلى السويد والان مع التفاصيل

أكد الصحافي، عبدالكريم المدي، اليوم الخميس، أن "الهزائم التي تتجرعها مليشيات الحوثي في كل الجبهات أجبرتها في التوجه إلى السويد".

وأضاف المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "ليس بحثا عن السلام وإنما إستراحة لإعادة ترتيب صفوفها واستقبال خبراءجُدد من إيران وحزب الله"..

وتابع" مؤملة أنها ستضغط باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء لتلقي الخبراء والأسلحة خاصة النوعية".

واختتم "تطمنوامطارصنعاءلن يفتح".