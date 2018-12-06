شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع حقائب مدرسية على اللاجئين السوريين بلبنان والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية اليوم الخميس، 2,143 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظتي بيروت والجنوب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "اس"، تأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء. ويقدم مركز الملك سلمان، وبشكل مستمر، مساعدات متنوعة للاجئين السوريين في أكثر من بلد.

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