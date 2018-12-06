الصليب الأحمر يرحب بالاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية، والذي يقضي بالإفراج عن محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم.

وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، 06 كانون الأول، 2018: نحن عازمون على المساعدة في تيسير نقل أفراد العائلات التي شُتت شملها ولمّ شملها من جديد.

واتفق الجانبان، مطلع الأسبوع الجاري، على إطلاق سراح نحو ألفين من المحتجزين والمعتقلين ومن بينهم شخصيات سياسية وعسكرية.