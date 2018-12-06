شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات محمد دحلان الأبرز.. ماذا شغل بال السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الخميس، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

محمد دحلان

هاجم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، الإعلام القطري والتركي، مبينًا أن مستوى الإسفاف والانحطاط لإعلام تلكما الدولتين وصل إلى حدٍ هستيري.

ونفى دحلان، خلال استضافته عبر فضائية الحدث”، مساء الأربعاء، الشائعات التي تحدثت عن تعرضه للإصابة جراء حادث مروري أدخله العناية المركزة، مشيرًا إلى أن قطر وتركيا مارستا ضده انحطاطًا إعلاميًا.

وقلّل النائب في المجلس التشريعي من شأن ما يُبث عنه من أخبار من قبل تركيا وقطر، مشيرًا إلى أنهما “عملتا على تدمير مصر، والتآمر على دول الخليج، خاصة بعد فترة الربيع العربي”.

وأوضح أن الهجوم عليه من قِبل الإعلام القطري والتركي، يأتي لكونه وقف بجانب الوطنية العربية، خاصة خلال أحداث ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، مؤكدًا أنه دعم الشعب المصري لاسترداد كرامته خلال مرحلة من المراحل، ووقف إلى جانب الشعب التونسي كذلك.

وفي لغة حملت طابع التهكم وجَّه "دحلان" الشكر للإعلام القطري والتركي، لأنه أبقى اسمه متداولًا في الإعلام، مبديًا عدم اكتراثه بما ينشر عنه من أخبار، لأن ذلك الشيء تعلّمه من الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات.

الأهلي المصري

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم معاقبة حسام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلي المصري، والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، ماليًّا؛ بسبب محاولة الاعتداء على الحكم المغربي نور الدين الجعفري، الذي أدار لقاء الإياب بين الوصل الإماراتي والأهلي المصري في دور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وبلغت العقوبات المالية لعاشور 5 آلاف دولار، وأيضًا بالنسبة لكارتيرون 6 آلاف دولار، كما تم لفت نظر النادي الأهلي، وهو ما أثار التساؤلات حول هذه العقوبات والمقارنة بينها وبين العقوبات التي تعرض لها نادي الفيصلي الأردني وأحداث نهائي النسخة الماضية أمام الترجي التونسي.

محطة بنزين

لقن عامل بمحطة بنزين شابا درسا لن ينساه.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر الشاب محاولا ملء سيارته بالبنزين، بينما يدخن سيجارته، فطلب منه العامل أن يطفئها بأدب، لكن الشاب رفض، وكرر العامل كلبه عدة مرات دون جدوى وهنا قرر أن يطفئها بطريقته الخاصة.

أطلق العامل طفاية الحريق على السيجارة بقوة واغرق الشاب أيضا، بدى الشاب غاضبا مما حدث لكنه تمالك أعصابه والعامل يوبخه,وفق فيتو .

التقط مقطع الفيديو بواسطة كاميرا مراقبة المكان ببلغاريا.