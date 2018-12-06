شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تحدث الشيخ سرور بن محمد بأريحية ومحبة عن الشيخ زايد والان مع التفاصيل
وتابع قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "أدارها بإقتدار المطّلع معالي زكي نسيبة، إضاءات الشيخ سرور بن محمد وسرده حول مرحلة التأسيس ممتع ومهم وله منا كل التقدير والمحبة".
ومضى" تحدث الشيخ سرور بن محمد بأريحية ومحبة عن الشيخ زايد وسياسته الخارجية، زايد رجل نهضة بمعنى الكلمة مهد الطرق الوعرة أمام مسيرة الوطن".
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تحدث الشيخ سرور بن محمد بأريحية ومحبة عن الشيخ زايد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .