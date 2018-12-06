شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي نوع «مكيف سبليت».. اتصل بالشركة واسترد نقودك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء مكيفات سبليت من نوع “Galanz” موديل “CS-GZ12C”، وذلك لعدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة المستهلكين للتحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال موقع الاستدعاء، والتواصل مع الوكيل لسحب المكيف واسترداد مبلغ الشراء.

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