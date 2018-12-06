الان تتابع واحة الصقار الصغير .. رحلة تراثية بأدوات ترفيهية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

يحظى الأطفال من زوار معرض الصقور والصيد السعودي برحلة ترفيهية عبر واحة الصقار الصغير ، التي يتعرفون فيها على تراث الأجداد، وعلى هواية صيد الصقور التي تشكل عند العرب رمز للأصالة العربية والعزة والشموخ.

وأوضح مشرف الواحة رجب غطاس ، إن واحة الصقار الصغير تهدف إلى تعليم الأطفال ونقل المعرفة إليهم بطريقة ترفيهية ، عبر مجموعة من الأدوات مثل اللوحة الجدارية للرسم والتلوين ودفتر الصقار الصغير وعدد من الوسائل الترفيهية الأخرى ، مضيفاً أن دفتر الصقار الصغير يتناول القصص التاريخية لصيد الصقور وأنواعها ، وكيفية تربيتها بطريقة تعليمية سهلة على الطفل ، عبر شخصية افتراضية كرتونية تدعى سالم ، حيث يبين الدفتر كيف كان الصقار يتعامل مع الطيور ويعتني بها.

وأبان ، أن الطفل الزائر للواحة يشارك في مختلف الفعاليات الموجودة من رسم وتلوين ، بالإضافة إلى التقاطه الصور مع الصقور الموجودة ، ويعطى الطفل صورته مع دفتر الصقار الصغير ، مؤكداً أن الواحة تدمج التعليم بالترفيه والتعريف بهذا التراث بطرق مبسطة يستوعبها الطفل.

ويعكس معرض الصقور والصيد السعودي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي وانطلقت فعاليته في العاصمة الرياض أمس الأول ، تراث وتاريخ الجزيرة العربية وتنوع تضاريسها الجغرافية، حيث جمع المعرض في مختلف أركانه واقع البيئة الصحراوية عبر واحات حاكت مناطق المملكة من الطائف إلى صحراء الربع الخالي.