فيديو| الإمارات تضع شرطاً لعودة العلاقات مع قطر.. تعرف عليه

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة التي ستقام في الرياض يوم 9 ديسمبر تعكس استمرار قوة المجلس برغم الأزمة السياسية مع قطر.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش" في حسابه الرسمي على تويتر، أن "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك".

وأضاف أن الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها، ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة.

وكان أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، تلقى دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية، توتراً حاداص بعد إعلان الرياض ومصر والإمارات والبحرين، مقاطعة قطر سياسياً واقتصادياً وتجارياً منذ يونيو 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأثرت هذه المقاطعة على مجلس التعاون الخليجي المكون أيضاً من سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات.

ولم تعلن قطر على مستوى التمثيل في القمة المقبلة ، وما إذا كان أميرها سيترأس وفد بلاده أم سيوفد من ينوب عنه. ويرى المحللون أن تلك القمة لن تؤثر في الموقف السياسي الحالي بين قطر والسعودية.