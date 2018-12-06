بعد غياب منذ اغتيال «خاشقجي»..عودة السفير السعودي لأمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت السفارة السعودية بأمريكا، عن عودة الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، وسفير المملكة السعودية بأمريكا، بعد خروجه من أمريكا على إليها إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت المتحدثة باسم السفارة السعودية بأمريكا، فاطمة باعشن أن صاحب السفير موجود في واشنطن"، موضحة أن وزير الخارجية عادل الجبير مثّل ‫الرياض في جنازة جورج بوش الأب بدلا من السفير خالد بن سلمان لتأخر طائرته في الوصول.

وكان السفير السعودي قد عاد للمملكة العربية السعودية، بعد طلب وزارة الخارجية الأميركية منه أن يجلب معلومات عن حقيقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقج حينما يعود إلى أمريكا.

وتأتي عودة السفير السعودي إلى مقر عمله في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي.

وصرح ماتيس لصحافيين "إن قلت شيئا ما، فأنا بحاجة إلى أدلة"، مضيفا "أنا واثق من أننا سنجد مزيدا من الأدلة على ما حصل، لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعا، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا".

كما قال ماتيس "حين سنتكلم، سنفعل من موقع السلطة" التي تمنحها الوقائع، مضيفا "لا أريد التكهن واستخلاص نتائج متسرعة، لكننا لن نهمل أي تفصيل". مشددا "نعتقد أن أي شخص كان ضالعا مباشرة في قتل خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسب".

ويخضع وزير الدفاع الأمريكي إلى الضغط، حيث تعرض الثلاثاء لانتقادات من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقوله إنه لا يملك أي "دليل قاطع" يسمح باتهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول.

والأسبوع الماضي وبعد ضغوط متصاعدة من أعضاء في الكونغرس من الحزبين طالبوا بالتحرك ضد الرياض، عقد جيم ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو جلسة مغلقة شارك فيها جميع أعضاء مجلس الشيوخ، قالا خلالها إنه ليس هناك دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي.

وكان تقرير لشبكة "أن بي سي" الأميركية قد أفاد بأن السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان لم يتمكن من حضور مراسم تشييع جورج بوش الأب.

ونقلت الشبكة عن مسؤول سعودي أن سبب عدم تمكن خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي من المشاركة في المراسم هو تأخر طائرته التي حطت في المطار ثلاث ساعات قبل بدء المراسم.

وذكرت "أن بي سي" أن شقيق ولي العهد السعودي غادر واشنطن بعد أيام قليلة من اغتيال خاشقجي، وأن عودته إليها هي الأولى منذ أن خيّمت سحابة الغضب فوق واشنطن لاغتياله.

كما أفادت الشبكة الأميركية بأن خالد بن سلمان من ضمن المسؤولين السعوديين الذين شاركوا في محاولة التستر على جريمة قتل خاشقجي، عندما زعم في بداية الأمر أن الأخير خرج من القنصلية دون تعرضه لأي أذى. وأوضحت الشبكة أن محاولة التستر هذه كانت أحد أسباب غضب أعضاء مجلس الشيوخ.