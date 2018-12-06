طرحته أرضا وكسرت ذراعه.. والدة طالب تعتدي على مدرس في بالدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

تعدت ربة منزل على مدرس مجال صناعي بمدرسة الرياض الإعدادية التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أمام الطلاب والعاملين بالمدرسة، ما أدى إلى إصابته بكسر بذراعه الأيسر، بسبب فصل نجلها من المدرسة لسوء سلوكه.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من محمد رياض أحمد، 35 سنة، مدرس مجال صناعي بمدرسة الرياض الإعدادية بنين يتهم فيه "نشوى.ف.ع"، 38 سنة ربة منزل، وولي أمر الطالب "إسلام. ا"، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي بنفس المدرسة بالاعتداء عليه بالضرب داخل المدرسة أمام الطلاب وزملاءه، ما أدى إلى إصابته بكسر في الذراع.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أكدوا أنهم فوجئوا باعتداء والدة الطالب "إسلام" على المدرس وطرحه أرضا واعتدت عليه بالضرب داخل المدرسة بسبب فصل المدرسة نجلها بسبب سوء سلوكه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.