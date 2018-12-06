كيف ضمنت إسرائيل عدم وصول أموال قطر إلى كتائب القسام؟.. هذه هي الوصفة!

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ما وصفتها بآلية تضمن بها إسرائيل عدم وصول الأموال القطرية التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة إلى كتائب القسام.

وذكر موقع قناة "i24news" أن هذه الأموال تصل إلى مستحقيها من الفلسطينيين، الذين "يوقعون على مستندات تثبت استلامهم لمستحقاتهم في بنك البريد في غزة عبر البصمة وخطيا، مع إرفاق صورة عن بطاقة هويتهم".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية "تلقّت عشرات الآلاف من هذه المستندات".

وتقول مصادر إسرائيلية إن حركة حماس قامت بإعادة أكثر من 100 مليون دولار إلى قطر، وذلك بعد أن تخلّف أصحابها عن المطالبة بها.

ومن المتوقع أن يتم إدخال المرحلة الثانية من الأموال القطرية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات حادة من أوساط عدة لسماحها بإدخال أموال نقدية من دون إشراف الأمم المتحدة إلى غزة، بل وطالب عدد من سكان المستوطنات القريبة من القطاع المحكمة العليا بمنع إتمام إدخال الدفعة الثانية من الأموال القطرية إلى غزة.

المصدر: i24news.tv