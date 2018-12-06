دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول هاتف يدعم شبكات 5G ويضم رقاقة Snapdragon 855 يقدم من وان بلس في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة وان بلس على إطلاق أول الإصدارات من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، والتي تضم رقاقة كوالكوم المميزة الجديدة Snapdragon 855 في السوق الأوروبي العام المقبل.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس Pete Lau خلال مؤتمر كوالكوم الذي عقد مؤخراً، أن الشركة سيكون لها الريادة في إطلاق أول الهواتف الذكية التي تعمل من خلال رقاقة كوالكوم المميزة الجديدة Snapdragon 855، كما سيكون أول الإصدارات التي تدعم شبكات الجيل الخامس في السوق الأوربي خلال 2019.

ومن المقرر أن يعمل هاتف وان بلس 5G من خلال الإتصال بشبكات الجيل الخامس الخاصة بشركة المحمول EE في المملكة المتحدة، أيضاً من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أكثر تكلفة من إصدارات وان بلس السابقة من الهواتف الذكية، نظراً لما تتطلب إضافة هذه التقنية من مواصفات خاصة في الهاتف.

جدير بالذكر أن خطط وان بلس لدفع أول إصدار من الهواتف الذكية 5G في السوق الأوروبي وسوق الولايات المتحدة من شأنه أن يدفع مبيعات الشركة في هذه الأسواق خلال عام 2019.

المصدر

هذا الموضوع أول هاتف يدعم شبكات 5G ويضم رقاقة Snapdragon 855 يقدم من وان بلس في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.