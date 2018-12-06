دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف P Smart مع نظام تشغيل Android Pie في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت تسريبات جديدة عبر GeekBench لهاتف هواوي القادم P Smart للعام 2019، حيث يأتي الهاتف وفقاً لهذه التسريبات مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie.

هاتف P Smart 2019 هو أحد إصدارات هواوي المنتظر إطلاقها قريباً، والذي يأتي اليوم في تسريبات benchmark، التي تؤكد على أن هذا الإصدار يضم أحدث إصدارات نظام تشغيل الأندوريد، كما يأتي برقاقة معالج Kirin 710 بثماني من الأنوية، والتي تتميز بآداء يتوسط رقاقتي Snapdragon 636 وSnapdragon 660 من كوالكوم.

وقد رصدت بعض مواصفات الهاتف سابقاً من FCC، حيث كشفت عن ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع نموذج أخر مميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أيضاً أشارت نفس التسريبات عن سعة تخزينية بين 32 و64 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 3320 mAh في هاتف P Smart 2019.

هاتف P Smart 2019 من هواوي يدعم اثنان من شرائح SIM، كما يضم الهاتف مستشعر في الجهة الخلفية، وتصميم مميز بنتوء علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن تحاكي مواصفات الكاميرة هاتف Honor 10 Lite.

التوقعات تشير أيضاً إلى أن هاتف P Smart 2019 ينطلق رسمياً في بداية عام 2019 أو في شهر يناير بشكل خاص، وهو الموعد الذي تقدم فيه هواوي وعلامتها الفرعية Honor الإصدارات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف P Smart مع نظام تشغيل Android Pie في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.