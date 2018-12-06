الجيش الجزائري يعلن حجز 11 صاروخا أرض جو قرب حدود مالي

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، اكتشاف مخبأ يحتوي على صواريخ أرض- جو في بلدة حدودية مع دولة مالي.

ووفق بيان للوزارة أطلعت عليه وكالة الخليج 365 "كشفت فرقة للجيش الوطني الشعبي اليوم إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار (حدودية مع مالي) مخبأ للذخيرة يحتوي على 11 صاروخا جو-أرض مضاد للدبابات عيار57 ملم".

ولم تقدم الوزارة، تفاصيل أكثر حول الجهة المسؤولة عن محاولة إدخال هذه الأسلحة، لكن الجيش الجزائري أحبط خلال السنوات الماضية عدة محاولات لإدخال السلاح عبر الحدود الجنوبية وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع.

وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من إعلان قوات الجيش في بيان أنها كشفت "مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمتر و120 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات" بنفس المنطقة.

وقبل 10 أيام أعلنت الوزارة، كشف مخبأ يحتوي على 41 قذيفة مضادة للدبابات وآخر يضم أسلحة حربية متنوعة بنفس البلدة الحدودية مع مالي.

وحشدت الجزائر، في السنوات القليلة الماضية، عشرات الآلاف من الجنود على حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، والشرقية مع تونس وليبيا، لمنع ما تقول السلطات إنه تسلل للجماعات الإرهابية وتهريب السلاح من الدول المضطربة أمنيا.

