الزياني: القمة الخليجية تناقش تحقيق التكامل الخليجي

الرياض / الخليج 365
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، الخميس، إن القمة الخليجية ستناقش تحقيق التكامل الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، ومستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
جاء ذلك في بيان للمجلس، الخميس، قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 39، المقررة الأحد المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس).
ولم يذكر البيان أسماء القادة الذين سيحضرون القمة.
وقال الأمين العام إن القمة الخليجية ستبحث "عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية".
وأضاف أنها ستناقش أيضا "آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة"، حسب البيان ذاته.
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