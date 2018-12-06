افتتاح أول مسرح وسينما وطنية مجانية في لبنان

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعاد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي فتح منصات ثقافية تاريخية في لبنان، حيث أعاد «سينما الحمرا» في مدينة صور بعد 30 عاماً على إقفالها، و«سينما ستارز» في مدينة النبطية بعد 27 عاماً من الإقفال، و«وسينما ريفولي » بعد 29 عاماً لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وهي عبارة عن منصة ثقافية حرة مستقلة مجانية للجميع ، تحتوي على صالة سينما ومسرح ومكتبة عامة ومقهى وملتقى فني يستطيع أي فنان استخدامها دون أي مقابل وتقدم جميع نشاطاتها الى الجمهور بالمجان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية .

وقد شهد افتتاح المسرح اللبناني إطلاق مهرجان تيرو الفني الدولي ومهرجان لبنان المسرحي والسينمائي الدولي، ومهرجان صور الموسيقي الدولي وإقامة الورش التدريبية بمختلف الفنون والعروض التي تقدمها فرقة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون التي تهدف إلى تفعيل الحركة الثقافية والفنية في المناطق المهمشة من خلال المنصات الثقافية والورش التكوينية والنشاطات الفنية،هذا ووقعت جمعية تيرو للفنون تعاون ثقافي مع مهرجان بغداد السينمائي، وعرضت ولمناسبة اليوم العالمي للسلام عرض شارع تم بثه مباشرة من مقر الأمم المتّحدة في جنوب لبنان إلى مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك بحضور الأمين العام بان كي مون وطلّاب من مختلف أنحاء العالم .