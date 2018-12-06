بابا الفاتيكان يزور الإمارات فبراير المقبل

أعلن الفاتيكان، الخميس، أن البابا فرنسيس سيزور الإمارات في شهر فبراير من العام المقبل 2019.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا سيزور أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والكنسية الكاثوليكية في الإمارات.

وأشاد بابا الفاتيكان فرنسيس، العام الماضي، بسياسة التسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات عبر ترسيخها قيم التسامح والمودة والتعاون والتعايش والانسجام.

واعتبر بابا الفاتيكان الإمارات مثالاً يحتذى به في التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان، وذلك خلال لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي.