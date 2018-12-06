دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحسينات جديدة على FaceTime في iOS 12.1.1 تشمل سهولة قلب الكاميرا أثناء المكالمات

حدثت آبل نظام التشغيل iOS 12 عدة مرات بعد إطلاقة لتصل نسخة iOS 12.1.1 لتحمل جملةً من التحسينات والإصلاحات لعدد من المشاكل واجهت النظام؛ شملت انتقادات المستخدمين من خلو تطبيق الاتصال الصوتي والفيديو FaceTime من بعض الميزات مثل إمكانية التقاط الصور أثناء المكالمة وصعوبة الوصول لخيار قلب الكاميرا فكان له نصيب من هذا التحديث فتم إصلاح هذه العثرات وإرجاع خيار قلب الكاميرا للواجهة الرئيسية ليتموضع أسفل القائمة بجوار زر كتم الصوت وإنهاء الاتصال والتأثيرات.

فيما كان أيضاً من ضمن الترقيات الملفتة والكبيرة في التحديث شموله على الدعم الثنائي لبطاقات SIM مع دعم e-SIM إضافي على آيفون XR وXS وXS Max بالإضافة لدعم إمكانية عرض التنبيهات والإشعارات الواردة عن طريق تقنية haptic touch، كما أنه تم إصلاح اقتراحات النص التنبؤي للغة الصينية واليابانية، بينما بقيت بعض المشكلات لم يتم إصلاحها بعد كرسائل البريد الصوتي المرئي وخاصية التعرف على الوجه، إن كنت من حاملي آيفون أو تملك آيباد فيمكنك الإطلاع على جميع التحديثات الجديدة الأخرى الخاصة بجهازك من هنا.

التدوينة تحسينات جديدة على FaceTime في iOS 12.1.1 تشمل سهولة قلب الكاميرا أثناء المكالمات ظهرت أولاً على عالم التقنية.