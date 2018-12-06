شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا حين تقر ميليشيا الحوثي باختطاف الدولة، مشددا على أن إجراءات بناء الثقة تشكل أساسا للتقدم بمفاوضات السويد. واتهم الوزير اليمنى خلال لقاء تليفزيونى، أمراء الحرب الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية فى اليمن.

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