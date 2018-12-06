شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: زيارة بابا الفاتيكان فرصة للتعايش بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، عن تطلعه للزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى الإمارات العربية المتحدة، من أجل تعظيم فرص الحوار والتعايش بين الشعوب، جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

وكان الفاتيكان أعلن أن البابا فرانسيس، سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فبراير المقبل.