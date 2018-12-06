شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: زيارة بابا الفاتيكان فرصة للتعايش بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، عن تطلعه للزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى الإمارات العربية المتحدة، من أجل تعظيم فرص الحوار والتعايش بين الشعوب، جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل قبل قليل.
وكان الفاتيكان أعلن أن البابا فرانسيس، سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فبراير المقبل.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: زيارة بابا الفاتيكان فرصة للتعايش بين الشعوب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .