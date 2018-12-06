طالب بكلية الشرطة يذبح زميله بالسكين…..

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الخليج 365:
حاول طالب بكلية علوم الشرطة والقانون قتل زميله، مسبباً له الأذى الجسيم قبل أن يسيطر عليه زملاؤه، وإدارة الكلية فجر (الأربعاء).
ونقل مصدر حسب صحيفة السوداني أن الطالب حمل سكيناً وشرع في قتل زميله طعناً في العنق مما سبب له الأذى الجسيم، موضحاً أن عدداً من الطلاب سيطروا على الجاني. ومن ثم تدخلت إدارة الكلية ونقلت الطالب المصاب إلى مستشفى الشرطة، فيما دونت شرطة سوبا بلاغاً ضد الجاني وفتحت تحقيقاً حول ملابسات الحادثة.
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