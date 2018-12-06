الافريقى التونسي ليس بالفريق السهل.. بقلم محمد الحسن شوربجى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الافريقى التونسى قوى وعنيد وقد تفوق على الجيش الرواندى القوى بثلاثه اهداف مقابل هدف ليلتق بعدها بهلالنا فى المباريات القادمه والتى نتمنى فيها العبور

ولعلنا جميعا قد خبرنا كرة شمال افريقيا والتى تتفوق علينا بالارقام وان كنا فى السنوات الماضيه قد تفوقنا عليهم فى بعض المباريات ولكن تبقى كرة شمال كما خبرناها سنينا:

1- هم يتفوقون علينا بالبنيه الجسديه واللياقه العاليه

2- هم يتفوقون علينا بالتحايل على الحكام والتمثيل

3- هم يتفوقون باجادة العكسيات فى المناطق المحرمه

4- هم يعتمدون على اخطاء لاعبينا الساذجه احيانا

ولكن يبقى الرهان قائما على روح واصرار لاعبى الهلال

وقولوا يا رب

⚽⚽ معقول لاعبى المريخ يستخدمون منشطات :

فبعنوان: تساقط نجوم المريخ منشطات والا متأخرات كتب المريخى محمد كامل سعيد :

نعم فنحن سنعود بكم للصورة التي تابعها كل عشاق الساحرة المستديرة اثناء قمة الشيخ زايد في الامارات وتحديداً تلك التي نقلتها كاميرات التلفزة (المحايدة) لصلاح نمر وبكري المدينة والتش وهما مستقليان على الارض ونفسهما يتصاعد ويمسك كل منهما ببطنه بشكل غريب..!! انتهى

وفعلا كثر الحديث عن المنشطات و عن استعمال لاعبى المريخ لها والا فما اسباب هذا التساقط الارضى الملحوظ وهم ممسكون ببطونهم

وثانى الاثافى ان ضربات الجزاء اصبحت مطلبا مريخيا فى كل مباريات المريخ وان كانت جزء من اللعبه

ولكن فى حالة المريخ تمنح الضربات فى كل سقوط لللاعبى المريخ

ولو كنت مريخيا لتركت تشجيع هذا الفريق ولبحثت عن نادى آخر نظافه وذمه

ففى الاونه الاخيره اصبح فريق المريخ لا ينتصر الا بضربات الجزاء المجانيه

فالكثير من الحكام اصبحوا يمنحوا المريخ ما يريد من ضربات الجزاء وفى كل المباريات المحليه

بدرجة ان ثلاثة ارباع اهداف ناد المريخ جاءت من ضربات الجزاء

والمصيبه ان المريخ قد استفتح بطولة افريقيا بضربتى جزاء مشكوك فى صحتهما

وقد ضاعت احداهما واحرزوا الثانيه

فالاولى سقط فيها لاعب المريخ فى المنطقه المحرمه اثر لمسه خفيفه وغير متعمده مع مدافع الفريق اليوغندى (سمليشن)

اما الثانيه فجاءت بعد لمسة يد غير متعمده من مدافع الفريق اليوغندى حيث ان يد اللاعب كانت ثابته

ولولا تقدير الحكم لخرج المريخ متعادلا امام الفريق اليوغندى

بعدها احرز الفريق اليوغندى هدفه الاول ليسكت كل طبول المدرجات واصواتها

وكأن عدالة السماء ترد عليهم بعد ذلك الظلم الذى وقع فى المباراه

وفعلا مسكينه جماهير المريخ وقد حرمت كثيرا من انتصارات نقية ونظيفه ومشرفه

فالخجل يبدو واضحا فى محيا الكثيرين من المريخاب الخلص

اما دونهم فلا ضير عليهم والمهم ان ينتصر مريخهم بالحلال او الحرام

وفعلا سيرة المنشطات اصبحت تزكم الانوف و ضربات اصبحت تفسد كل جماليات اللعبه

واصبح توقعات الجماهير تصدق بمنح المريخ ضربتى جزاء فى كل المباريات

وربنا يستر وما يقوم ناس يوغندا يقبضوا ليهم على متنشط

بالمناسبه اليوغنديين ختيتين شديد

⚽⚽ اتمرد حتى يدفعوا ليك :

واللى اوله شرط آخرو نور

وهو مثل ربما يعمل به سيف تيرى او حتى شيبوب لاعب الهلال

وبديهى ان تتهم الادارات اللاعبين فى اغلب الاحيان

فالادارات وكالعاده لا تتحدث عن التقصير الادارى

ولا يهمها كثيرا معاناة اللاعب او مشاكله الاسريه التى لابد ان تحل حتى يكون اللاعب فى حاله نفسيه جيده تجعله يقدم المأمول

وواكيد لللاعبين معاناة فهم بشر

وان كنا كمشجعين او عشاق للنادى لا ندرك التفاصيل

وكم اسفت لرواية الرئيس شيبولا وزوجة شيبولا

وسيف تيرى لاعب المريخ كذلك ربما يعانى

ولكن ما قيل فى الاعلام انه متمرد ربما يكون صحيحا

ودائما ادارات الانديه تغطى الشمس بغربال

وان كانت الادارات هى نفسها معذوره بسبب الظروف الاقتصاديه القاسيه

فالاتفاق مع سيف تيرى لم يكن واضحا فى البدايات

فلقد توقف اللاعب كثيرا بسبب تلك المستحقات الغير مفهومه للاعب

وقد قيل ان هناك وعودا اداريه بمنح اللاعب قطعة ارض مع الثمانيه مليارات التى كتبت عنها صحافة المريخ

فخرج علينا السيد محمد الشيخ مدنى بالامس ليفضح تلك الاكذوبه

وان الاتفاق مع سيف تيرى فقط مليار ونصف لمدة ثلاث سنوات

رغم ان الهلال قد دفع اكثر لسيف تيرى ولكن ما علينا لان الامر قد حسم لصالح المريخ

وفى الهلال كذلك سرت شائعات ان لاعب الهلال شيبوب قد تمرد

و الحقيقه ان الزعفورى لم يشركه حتى يكون اساسيا فى مباراة زنزبار القادمه

وظنى ان من اطلق الخبر هو مريخى يريد الرد على تناول الاعلام الازرق لقصة تمرد سيف تيرى

ولا دخل لادارة الهلال بمشاركة اللاعب من عدمه

وسيان ما بين التمردين

وقد حاول بعض السذج اشعال فتنه فكتبوا ودون استحياء ان شيبوب كان يرتدى قميصا احمرا فى المدرجات يوم مباراة جيش زنزبار

طيب ويعنى شنو لو لبس قميص احمر

هل حرام على الهلالاب ارتداء الملابس الحمراء

شيبوب اخوتى لم يتمرد فى تلك المباراه وقد لعب ضد اهلى شندى

ولكنها خيارات المدرب فى التنويع والمداوره

وفى الاونه الاخيره اصبحت شاعت تهمة التمرد

وهى اكيد سلاح يستخدمه اللاعب لاسترداد حقوقه ومتأخراته

واحيانا يكون التمرد كذبه اعلاميه لبيع الصحف المكدسه فى المكتبات

⚽⚽ من هنا وهناك :

⚽ برافو المعارضه التى طالبت بزيادة مساحة الملعب الذى انقصه المدرب بلاتشى _ فشكرا لكم . فهذا دوركم الحقيقي فى معارضه الاداره وليس ما يحدث من ردح وشتم وشيل حال واساءات للطرف الثانى حتى فى اهله واتهامه بابشع التهم – وكم طالبنا اخوتى ان يكون نهج المعارضه حضاريا وفى مصلحه النادى لا فى تصويب السهام فى شخص الرئيس – وياريت تستمروا على هذا النهج لتقويم كل اخطاء الادارة – واتركوا قصص صقر قريش والمدان وصورة الكاردينال التى فى الجوهره وده كله كلام فارغ وتبعيه لا معنى لها لصلاح ادريس البعيد جدا عن الديمقراطيه الحقه والتى لا يجوز فيها السب والشتم واسلوب الردح فى رئيس لا يرد ولو بكلمه وهو حر طليق من الخرطوم لدبى للندن لنييورك للفاشر لبورسودان

⚽ لابد لادارة نادى الهلال ان تقدم العون والدعم المادى لكل روابط التشجيع من التراس وغيره . فهذه الجماهير تعشق الهلال حتى الثماله ودورها التشجيعى جميل وله ما بعده والفريق لا يستغنى عنها وخاصه الالتراس وهى تهز الجوهرة وتخيف الخصوم ولكن هذه الروابط تحتاج للكثير من معينات التشجيع والتنظيم وان لا نتركها تحت رحمة بعض من له مآرب اخرى . احتضنوا هذه الروابط لمصلحة الهلال العليا. ابعدوا عنها الصائدون فى الماء العكر

⚽ اتمنى من التلفزيون ان لا ينقل المباريات من هذه الملاعب التعبانه

ملعب شندى وملعب النقعه وملعب كادقلى وملعب عطبره وحتى ملعب المريخ احيانا وحين يصاب بالقوب

فهذه الملاعب لا ترقى لان تكون ملاعبا لكرة القدم . وهى تفتقد كل مقومات الرياضه وهى اصلا تساهم فى اصابة اللاعبين وهى بصراحه من اسوء ملاعب افريقيا . فقبل ايام شاهدت تلك المباراه التى كانت فى ملعب شندى فى البطوله الافريقيه وبصراحه اصابنى الخجل وهى منقوله للعالم . واين اصلا القائمون على هذا الملاعب وخاصه ملعب شندى . ما قلتو صلاح ادريس هو اعظم ادارى فى السودان .الظاهر الراجل شغال نضم ساى وكراهيه لكردنه بلا حدود وخاصه بعد ان تعاقد الهلال مع امبومبو الافضل من قودوين

⚽ جل المنظرين عواطليه جالسون مع ستات الشاي وتحت الاشجار ولا شغل لهم سوى الانتقادات الفارغه وكل احاديثهم عن ضعف الاضاءه وتمرد شيبوب وعودة هيثم مصطفى للجهاز الفنى واستحالة نجاح الهلال فى بطولة افريقيا

يا جماعه ريحونا وخليكم مشجعين فقط –

⚽ كلما سطع نجم فارس عبد الله اصيب صلاح ادريس بالحزن الشديد واعتكف طويلا عن الكتابه فالارباب يذكرنى بالخمينى حين قال :

ان قراره بإنهاء الحرب مع العراق اشبه بشرب كأس السم . وكذلك فان تفريطه فى فارس اشبه بتجرع السم الزعاف

⚽ الزلفانى مدرب المريخ اصبح شديد التوتر بعد كل اخفاق مريخى . وقد ظهر ذلك جليا فى مباراة المريخ وبطل يوغندا والهدف المخيف لليوغنديين والذى جاء كالصاعقه . يا كوتش العصبيه لن تحل مشاكل المريخ – ولعلمك المريخ متعود على الخروج المبكر فى التمهيدى ودى ما اول مره فماذا ستستفيد لو وقعت بجلطه بسبب هدف يوغندى او اهداف ربما تكون

فى يوغندا

⚽مسئول ادارى فى فريق الامل العطبراوى طالب الاتحاد باجراء فحص المنشطات للمريخ . يا اخوانا الحكايه شنو . والله لا كسب غارزيتو وابنه انطونيو الدخلوا المصيبه دى فى بلدنا

⚽ حمزه داود الذى كان يتمنى اللعب للقمه بدأ الاستهتار بالقمه ورفض السفر مع المريخ وطالب ببنزين واستلم البنزين وقفل الجوال

هذه هى رواية رئيس القطاع الرياضى فى المريخ . وهذا يعنى ان الفوضى قد عمت النادى الاحمر ولابد من اداريين اشداء يوقفون مثلا هذه الفوضى فالمريخ مقدم على الافريقي والعربى وهو يحتاج كل اللاعبين ويا حليل ايام ناس متوكل وحاتم