واسم الدلع (هوادة)!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بخصوص (الأكل)، يعاني الإنسان السوداني كثيراً عندما يسافر خارج السودان .

* الأكل خارج السودان يفتقد للنكهة والطعم .

* في الغالب الأكل عندهم (نصف استواء).

* قد تشم ريحة (الزفارة) وبالتالي (تعاف) فتترك الأكل في الدول العربية.

* إذا سافرت القاهرة القريبة دي ستعاني إذا طلبت (أكل بلدي).

* بتحس بالطعم ما ياهو خاصة في الوجبات التي تدخل فيها (اللحمة) كعنصر أساسي.

* طعم الأكل مختلف وحتى طريقة الطهي.

* ولذلك كثير من أهلنا لما يسافروا بره بيركزوا على (الطعمية والفول والكنتاكي).

* تأكل طعمية لحدي ما تتعود على أكل البلد شوية.

* وهذا يدل بطريقة غير مباشرة على أن المرأة السودانية (يدها طاعمة جداً).

* المرأة السودانية (طباخة وماهرة) في طهي الطعام بمختلف أنواعه.

* الأكل السوداني محبوب من الجميع (خواجات وعرب وأفارقة).

* يجوز أن يكتفي السوداني بلقمة واحدة من وجبة بلدية مصرية أو تونسية.

* ولكن أي مواطن تونسي أو مغربي إذا دخل يدو في صحن (طبيخ) سوداني لن يقوم من الصينية إلا بعد أن يحسن الصحن.

* أكلنا طااااعم وما بنفات.

* الأكل السوداني مغري ولا تستطيع أن تقوم من أول لقمة.

* المواطن الصيني في الخرطوم لو ضرب (أم رقيقة) سيحسن الصحن، أما المواطن السوداني في بكين سيقوم من الصحن عند اللقمة الأولى تحديداً.

* بتحس إنو (بطنك قلبت).

* بتقوم من أول لقمة.

* وبما أن ذلك كذلك فإن المريخ الشهير بـ(المدفور) فعل شيء أشبه بهذا.

* الاتحاد الأفريقي وضع (صينية) الأبطال ولكن المريخ الخفيف قام من أول لقمة.

* والله صحي.

* الجماعة من أول لقمة طاروا، أقصد من أول لقمة قاموا.

* مرات لو البطن كعبة برضو بتفرض عليك تقوم سريع.

* طار المريخ من التمهيدي ومن اللقمة الأولى.

* في أندية ياداب بتغسل في يدها عشان تجي تأكل قام المريخ طار.

* الأندية المعفية من التمهيدي قبل ما تستعد للمشاركة المريخ طار.

* طار قبل ما يبدأ.

* وبهذا يثبت المريخ عملياً أنه من صغار أفريقيا.

* دوري الكبار لا يقدر عليه المريخ.

* وأساساً مشاركة المريخ في الأبطال غلط.

* أي نادي بيشارك (صحبة راكب) مصيرو ح يكون زي مصير المريخ.

* الاتحاد الأفريقي بيعتمد بطل الدوري ممثلاً في الأبطال.

* والمريخ كالعادة ما بطل الدوري.

* شارك المريخ في الأبطال (صحبة راكب) واسم الدلع (هوادة) ..

* وسنوياً المريخ الخفيف بيشارك (هوادة ساكت).

* نتائج المريخ في الأبطال تؤكد أنه من الصغار.

* الأندية الكبيرة مثل الهلال تجاوزت هذه المرحلة التمهيدية بالفوز (رايح جاي).

* وبدون أي مشاكل.

* بأريحية كاملة تجاوز الهلال هذه المرحلة كشيء طبيعي.

* انتهى موسم المريخ قبل أن يبدأ الموسم.

* أنا والله مستغرب من الآن لحدي منتصف السنة الجديدة المريخ ح يكون قاعد كيف؟

* سيكافا مافي، البطولة العربية سيطير منها المريخ.

* الدوري حق الهلال.

* يعني موسمكم انتهى.

* ما في أي فايدة.

* البشوفكم معسكرين في الإمارات يقول القبة تحتها فكي.

* هسه طيران من التمهيدي ده داير ليهو معسكر في الخليج؟

* شايلين ليكم خمسة مليارات من الإمارات باعتباركم (وصيف) وبعد ده طايرين من أول لقمة؟

* لا خجل لا حياء.

* تمهيدي لا تكلمني.

* التمهيداب يفترض يشتكوا.

* كلموا أيمن عدار يعمل شكوى.

* شكوى لأنو شايف المباراة اتلعبت قبل الغداء.

* دي شكوى مضمونة لأنو الكاف مانع إقامة المباريات قبل الغداء.

* غايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا.

* ونركب صافنات ونجيبة (يوغندية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.

* و…و…

* ومن جديد جيت تاني تكسر صمتي و……..(وتطير من التمهيدي).