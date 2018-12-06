واسم الدلع (هوادة)!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* بخصوص (الأكل)، يعاني الإنسان السوداني كثيراً عندما يسافر خارج السودان .
* الأكل خارج السودان يفتقد للنكهة والطعم .
* في الغالب الأكل عندهم (نصف استواء).
* قد تشم ريحة (الزفارة) وبالتالي (تعاف) فتترك الأكل في الدول العربية.
* إذا سافرت القاهرة القريبة دي ستعاني إذا طلبت (أكل بلدي).
* بتحس بالطعم ما ياهو خاصة في الوجبات التي تدخل فيها (اللحمة) كعنصر أساسي.
* طعم الأكل مختلف وحتى طريقة الطهي.
* ولذلك كثير من أهلنا لما يسافروا بره بيركزوا على (الطعمية والفول والكنتاكي).
* تأكل طعمية لحدي ما تتعود على أكل البلد شوية.
* وهذا يدل بطريقة غير مباشرة على أن المرأة السودانية (يدها طاعمة جداً).
* المرأة السودانية (طباخة وماهرة) في طهي الطعام بمختلف أنواعه.
* الأكل السوداني محبوب من الجميع (خواجات وعرب وأفارقة).
* يجوز أن يكتفي السوداني بلقمة واحدة من وجبة بلدية مصرية أو تونسية.
* ولكن أي مواطن تونسي أو مغربي إذا دخل يدو في صحن (طبيخ) سوداني لن يقوم من الصينية إلا بعد أن يحسن الصحن.
* أكلنا طااااعم وما بنفات.
* الأكل السوداني مغري ولا تستطيع أن تقوم من أول لقمة.
* المواطن الصيني في الخرطوم لو ضرب (أم رقيقة) سيحسن الصحن، أما المواطن السوداني في بكين سيقوم من الصحن عند اللقمة الأولى تحديداً.
* بتحس إنو (بطنك قلبت).
* بتقوم من أول لقمة.
* وبما أن ذلك كذلك فإن المريخ الشهير بـ(المدفور) فعل شيء أشبه بهذا.
* الاتحاد الأفريقي وضع (صينية) الأبطال ولكن المريخ الخفيف قام من أول لقمة.
* والله صحي.
* الجماعة من أول لقمة طاروا، أقصد من أول لقمة قاموا.
* مرات لو البطن كعبة برضو بتفرض عليك تقوم سريع.
* طار المريخ من التمهيدي ومن اللقمة الأولى.
* في أندية ياداب بتغسل في يدها عشان تجي تأكل قام المريخ طار.
* الأندية المعفية من التمهيدي قبل ما تستعد للمشاركة المريخ طار.
* طار قبل ما يبدأ.
* وبهذا يثبت المريخ عملياً أنه من صغار أفريقيا.
* دوري الكبار لا يقدر عليه المريخ.
* وأساساً مشاركة المريخ في الأبطال غلط.
* أي نادي بيشارك (صحبة راكب) مصيرو ح يكون زي مصير المريخ.
* الاتحاد الأفريقي بيعتمد بطل الدوري ممثلاً في الأبطال.
* والمريخ كالعادة ما بطل الدوري.
* شارك المريخ في الأبطال (صحبة راكب) واسم الدلع (هوادة) ..
* وسنوياً المريخ الخفيف بيشارك (هوادة ساكت).
* نتائج المريخ في الأبطال تؤكد أنه من الصغار.
* الأندية الكبيرة مثل الهلال تجاوزت هذه المرحلة التمهيدية بالفوز (رايح جاي).
* وبدون أي مشاكل.
* بأريحية كاملة تجاوز الهلال هذه المرحلة كشيء طبيعي.
* انتهى موسم المريخ قبل أن يبدأ الموسم.
* أنا والله مستغرب من الآن لحدي منتصف السنة الجديدة المريخ ح يكون قاعد كيف؟
* سيكافا مافي، البطولة العربية سيطير منها المريخ.
* الدوري حق الهلال.
* يعني موسمكم انتهى.
* ما في أي فايدة.
* البشوفكم معسكرين في الإمارات يقول القبة تحتها فكي.
* هسه طيران من التمهيدي ده داير ليهو معسكر في الخليج؟
* شايلين ليكم خمسة مليارات من الإمارات باعتباركم (وصيف) وبعد ده طايرين من أول لقمة؟
* لا خجل لا حياء.
* تمهيدي لا تكلمني.
* التمهيداب يفترض يشتكوا.
* كلموا أيمن عدار يعمل شكوى.
* شكوى لأنو شايف المباراة اتلعبت قبل الغداء.
* دي شكوى مضمونة لأنو الكاف مانع إقامة المباريات قبل الغداء.
* غايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا.
* ونركب صافنات ونجيبة (يوغندية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.
* و…و…
* ومن جديد جيت تاني تكسر صمتي و……..(وتطير من التمهيدي).
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