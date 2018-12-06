السجن خمس سنوات والدية الكاملة لشاب قتل صديقه عمداً لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - محكمة الخليج 365: أدان قاضي محكمة جنيات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، محمد بشير خضر متهماً بالسجن خمسة سنوات والدية الكاملة وقدرها (337) بعد ثبوت تورطه في قتل صديقه عمداً، فيما أسقط قاضي المحكمة عقوبة الإعدام بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص والقبول بالدية، وأصدر على المتهم الحكم بالسجن بعد النظر إلى الظروف الأسرية الخاصة بالمتهم.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهم بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي يفيد بتسديد المتهم طعنتين قاتليتين بالسكين على صديقه بالأزهري، عليه دونت ضده بلاغاً وأحالت أوراقه إلى المحكمة.

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