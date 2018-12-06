استمرار عودة السوريين... وصول 965 مهجرا عائدين من لبنان إلى سوريا

دمشق — سبوتنيك. ومن معبر الدبوسية بريف حمص قال مسؤول ملف المهجرين في المحافظة، محمد عفوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "17 حافلة وصلت من لبنان عبر معبر الدبوسية بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية تقل 600 مهجرا سوريا".

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وأضاف أن "هذه الدفعة هي العاشرة التي وصلت إلى هذا المعبر منذ بداية عودة المهجرين".

عفوف قال إن "المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لنقلهم من لبنان إلى حمص ومن ثم إلى مدنهم وقراهم وأماكن سكنهم وكذلك تزويدهم ببطاقات دخول من الهجرة والجوازات إضافة إلى تأمين الرعاية الصحية لهم و اللقاحات الطبية للأطفال القادمين وتوزيع المواد الغذائية لهم ".

إلى ذلك أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بوصول "250 مهجرا عبر معبر الزمراني بريف القلمون الغربي بريف دمشق استقل معظمهم حافلاتهم الشخصية والشاحنات التي نقلوا عليها أمتعتهم الشخصية وأثاثهم المنزلي".

ومن معبر جديد يابوس قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن "115 مهجرا وصلوا إلى المعبر مستقلين 3 حافلات زودتهم بها الحكومة السورية".

وكان مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أفاد يوم الثلاثاء أمس الأول، بأن أكثر من 1000 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن، خلال الـ24 ساعة الماضية، قادمين من لبنان والأردن.

وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 1002 لاجئ إلى الأرضي السورية قادمين من الدول المجاورة: من بينهم من لبنان — 158 شخصاً (48 امرأة و80 طفلا) عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، ومن الأردن عبر معبر نصيب — 844 شخصاً (253 امرأة و430 طفلا).