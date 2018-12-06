الجيش السوري يصد هجوما لـ"التركستاني" في ريف اللاذقية

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ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن وحدة تابعة للجيش العربي السوري أحبطت، أمس الأربعاء، محاولة مجموعة إرهابية كانت متسللة باتجاه مواقع للجيش في نقطة عين الحور التي تبعد 5 كم شمال بلدة كنسبا الواقعة على أوتستراد اللاذقية — جسر الشغور.
© Sputnik . Morad Saeed
وما تزال بعض القرى في ريف اللاذقية الشمالي المحاذي للحدود التركية تحت سيطرة بعض الجماعات الإرهابية مثل "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" والتي تشن هجمات بشكل متكرر على النقاط العسكرية للجيش السوري كل فترة.
وكان ما يعرف بالزعيم العام للتنظيم الإرهابي "الحزب الإسلامي التركستاني"، جند الله التركستاني، كشف عن حدود ما أسماها "إمارة" التركستان الصنيين الإرهابيين في الشمال السوري، وتمتد من جبل التركمان وجبل الأكراد إلى سهل الغاب.
وتشمل الإمارة المزعومة منطقة جسر الشغور ومناطق أخرى، ليكون هذا الإعلان، الاعتراف الأول من نوعه بتأسيس إمارة ومستوطنات للمتطرفين التركستان في سوريا، الذين يقاتلون منذ بدايات الحرب على سوريا تحت شعار "الثورة السورية".
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