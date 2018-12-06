نتنياهو يطالب لبنان بمنع استخدام أراضيه لشن هجمات على إسرائيل

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جولة على الحدود مع لبنان برفقة عدد من سفراء الدول الأجنبية، في بيان: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن منح الائتمان لأراضيها لشن هجمات على إسرائيل".

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كما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سفراء الدول الأجنبية المعتمدة في تل أبيب، بإدانة ما وصفه، العدوان الإيراني وحزب الله وحماس، وتكثيف العقوبات ضدهم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "أطلع نتنياهو السفراء على تفاصيل عملية "درع الشمال" ونوايا حزب الله باستخدام الأنفاق ضد إسرائيل". وأضافت الهيئة "كما طلب من السفراء إدانة انتهاك السيادة الإسرائيلية، وإدانة عدوان إيران وحزب الله وحماس، وتكثيف العقوبات ضدهم".

وأكد نتنياهو على أن "هذه الأنفاق التي استثمر فيها حزب الله أموالا كثيرة لن تبقى ولن تكون فعالة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق عملية "درع الشمال"، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها، وهي تقع شمالي البلاد، وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

وبعد إطلاق إسرائيل العملية، رد الجيش اللبناني ببيان جاء فيه "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي، فجر اليوم (الثلاثاء) إطلاق عملية (درع الشمال) المتعلقة بانفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة". كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.