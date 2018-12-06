"التعاون الإسلامي" تدعم 6 مشاريع إنسانية في فلسطين

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت منظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الخميس، تقديم مساعدات إنسانية لصالح 6 مشاريع في فلسطين.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين، اعتمد المساعدات، من دون توضيح قيمتها.

وتأتي المساعدات تعبيرًا عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي، مع الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته، وفق البيان.

والمشروعات الستة هي تكملة لقائمة مشاريع دولة فلسطين البالغ عددها 31 مشروعًا، والمعتمدة في قرار سابق للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته الثانية والستين، فبراير/ شباط 2018 بجدة.

وجاءت المساعدات في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، حسب البيان نفسه.