الرئاسة الفلسطينية تطالب بالتصويت ضد مشروع قرار إدانة "حماس"

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

دعت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتصويت ضد مشروع قرار أمريكي، يدين حركة "حماس".

وقالت في بيان نقلته وكالة الأبناء الرسمية، إنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والاسلامية، والعديد من الدول الصديقة، من أجل العمل على إحباط مشروع القرار.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، لإدانة حركة حماس، مساء اليوم، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا الإثنين، بفعل ضغوط مارسها فلسطينيون، بحسب بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ويطالب المشروع، الذي اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف.

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

