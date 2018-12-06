منذ بداية #عاصفة_الحزم.. #المملكة تداوي أكثر من 21 ألف جريح يمني

صحيفة الخليج الالكترونية يبذل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودًا كبيرة في علاج اليمنيين بسبب إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وحربها على الشعب الشقيق. وعالج مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 21 ألف جريح يمني منذ بداية عمليات عاصفة الحزم وذلك في 5 دول. وفي السعودية، عالج المركز 12795 جريحًا، كما عالج في اليمن 7452 جريح، وفي الأردن 534 جريحاً، وعالج أيضًا في السودان 280 جريحاً يمنياً، والهند جريحاً واحداً.

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