“غريفيث” يشكر #السعودية و #التحالف على دعمهما لتسهيل المفاوضات

صحيفة الخليج الالكترونية

عقد المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، بمشاركة وزيرة خارجية السويد، مؤتمراً صحافياً، اليوم، معلناً انطلاق مشاورات السويد بشأن الأوضاع في اليمن، وتقدم بالشكر للسعودية والتحالف العربي على الدعم الذي قدماه لتسهيل مفاوضات السلام.

وقال “غريفيث”، وفق ما أورده حساب “سكاي نيوزعلى “تويتر”: حضور الطرفين للمحادثات يبعث الأمل بشأن التوصل لحل سياسي، لم يكن الأمر سهلاً لجمع الأطراف اليمنية للمفاوضات، وقد أبرم اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين اليوم.

وأضاف: نريد مشاركة أكبر للنساء في وفود التفاوض، ونسعى لوضع خطة لتحسين الوضع الاقتصادي، وهدفنا التوصل لاتفاق لخفض العنف، وهناك حاجة للتحرك فوراً خلال هذه المشاورات، ولازلنا في إطار المشاورات وليس المفاوضات.

من ناحيتها، قالت وزيرة خارجية السويد: يجب رفع المعناة الإنسانية عن اليمنيين.

وقال وزير الخارجية اليمني: تم الاتفاق على إبعاد العدد الزائد من المشاركين في وفد الحوثي.

وأضاف: يجب على ميليشيات الحوثي الانسحاب من الساحل الغربي وتسليم الحديدة وميناءها إلى الحكومة الشرعية.