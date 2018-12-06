شكرا لقرائتكم خبر عن نظام نور.. موقع تسهيل الأمور لـ"طلاب السعودية" (تقرير) والان مع التفاصيل

وزارة التعليم، في الساعات الماضية أتاحت الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي للطلاب والطالبات لجميع الصفوف (الابتدائية والمتوسط والثانوي للنظامين الفصلي والمقررات) بنين وبنات، وذلك من خلال السجل المدني أو جواز السفر عبر نظام نور.

وواجه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة، مشاكل عند الدخول على رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات، يواجه الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات مشاكل في التعامل مع نظام نور، وعدم قدرتهم على الدخول إلى النظام لمعرفة نتائج الاختبارات.

وبرر بعض المسئولين، أن سبب ذلك يرجع إلى الضغط المتزايد على نظام نور، الذي تسبب في عدم تفاعل الموقع وظهور رسائل غير مفهومة بالإنجليزية.

يعتبر نظام نور برنامج خاص بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس، ويوفر نظام نور خدمات الكترونية متعددة للمدارس وللمعلمين وللطلاب ولأولياء الأمور، منها:

- معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

- معرفة أولياء الأمور لدرجات أبنائهم لمتابعتهم وتحسين أدائهم التعليمي.

- التواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال برنامج الإرسال، الذي يتم من خلالة إرسال نتائج الطلاب.

- يستفيد المعلمين من نظام نور بإدخال نتائج الطلاب وتدقيقها إلكترونياً لجميع مدارس السعودية.

- تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي الكترونيا من خلال نظام آلي متكامل.