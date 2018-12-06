وفد حكومة اليمن يصل السويد.. واليماني: عازمون على تحقيق نتائج إيجابية

أكد خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد للسلام، الأربعاء، عزم الحكومة تحقيق نتائج إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد، من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً.



كان وفد الحكومة اليمنية الشرعية قد وصل إلى العاصمة السويدية استوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام مع مليشيا الحوثي الانقلابية.. ومن المقرر أن تنطلق المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين وفد الشرعية والانقلابيين، غداً الخميس، بعد تأكد حضور جميع المفاوضين.



وذكرت مصادر أن وفد الحكومة اليمنية استبدل عضوين في الوفد المفاوض الذي كان تم ترشيحه لمفاوضات جنيف 3 التي تعثرت، حيث تم وضع عبدالعزيز جباري، نائب رئيس الوزراء السابق، خلفاً لحسن اللوزي، وأحمد أحمد غالب خلفاً لعلي هيثم الغريب.



كما يتألف الوفد الحكومي من عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وكل من ياسين مكاوي، ومحمد العامري، مستشاري الرئيس اليمني، ووزير الزراعة عثمان مجلي، وعضو مجلس النواب علي عشال.. بالإضافة إلى القيادية في التنظيم الوحدوي الناصري رنا غانم، ووزير الثقافة مروان دماج، والعميد عسكر زعيل وهادي هيج.

ومن المقرر أن تبحث المشاورات في المقام الأول إجراءات بناء الثقة والإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى من الجانبين.