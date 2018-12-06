المؤبد لمرشد الإخوان والشاطر في "أحداث مكتب الإرشاد" بمصر

أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم محمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد، في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وجاءت أسماء المتهمين الصادرة بحقهم أحكام السجن المؤبد، محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.

ووجهت النيابة إلى قيادات الجماعة الإرهابية عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق، والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

وفي الـ22 من مارس/آذار 2013 قام عدد من أفراد جماعة الإخوان بإطلاق الرصاص على متظاهرين أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم بالقاهرة، عقب اندلاع مظاهرات منددة باعتداءات الجماعة المستمرة على الصحفيين والسياسيين المصريين.