خبراء بقمة المعرفة: البلوك تشين جزء رئيسي من المستقبل

شدد المشاركون في جلسة " الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي.. تنافس أو تكامل" التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من قمة المعرفة 2018 التي انطلقت الأربعاء في دبي على أن تكنولوجيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وغيرهما باتت جزءا رئيسيا من المستقبل.

وقال أحمد بن علي نائب رئيس أول اتصالات المؤسسة في مجموعة اتصالات إن الأولوية الآن هو كيف نوفر البيانات وندمج الاقتصاد المعرفي والرقمي معا لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

ونبه بن علي إلى أن متطلبات الاقتصاد تختلف من منطقة لأخرى ومن دولة الى أخرى، مضيفا "إنترنت الأشياء سيقدم خدمات كثيرة مستقبلا".

وقال "اتصالات تقدم الحلول والتدريب الأكاديمي والمهني وتحاول دعم الشركات الصغيرة والمستقبل يكمن في توفير الهيكلية المناسبة لهم، وتشجيع الأفراد للعمل بذكاء وليس بجد فقط".

وتابع "متطلبات الوظائف في المستقبل تفرض علينا التطور والتأقلم مع التغيرات المستقبلية".





وقال "نحن دائما نتطلع لقيادة المستقبل الرقمي لتطوير المجتمعات التي نعيش فيها، وأطلقنا خدمة الجيل الخامس قبل أشهر ووعدنا أنه بحلول ٢٠٢٠ ستكون منطقتنا الأكثر نموا في العالم".

من جانبه قال سارفاراز علام: رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات تيكسبو، إن الخدمات الذكية أصبحت أكثر ربحية حاليا في العالم، مضيفا "بعد خمس أو عشر سنوات سنشهد اختفاء الكثير من الوظائف بسبب اقتصاد المعرفة، حيث تتدفق كميات هائلة من البيانات".

وقال إن من الأمور الجديدة الآن نمو خدمات اللوجستيات حول العالم والتي جمعت 54 مليار دولار في دول الخليج والصين الأكبر في تلك الصناعة، مشددا على أن أهم ما في التنمية تطوير البنى التحتية وكيف يمكن أن تغير التطبيقات الذكية العالم".

وتابع "تخيل أن تسافر من دبي إلى أبو ظبي في 12 دقيقة عبر "الهايبر لوب" التقنية التي ستكون رائجة في المستقبل".

"الهايبرلوب هو مفهوم لنظام نقل عالي السرعة".

وأضاف سارفاراز علام "المدن الذكية هي السهولة في تطبيق التقنيات لنستفيد منها بطرق مضاعفة من خلال الموارد المتوفرة، ودبي أحد أكبر الأمثلة بالنسبة للمدن الذكية".

وقال "المهم أن نخلق مدينة ذكية بمعنى القدرة على التواصل مع الآخرين بسهولة ويسر، حيث تتداخل الخدمات وترتبط ببعضها وتحقق فائدة لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن قطاع الدعم اللوجستي جنوب دبي يعتبر الأكبر عالميا بالنسبة لخدمات الدعم اللوجستي وهذه هي الروح الحقيقية للمدن الذكية.

كما نوه سارفاراز علام بخدمات الهوية الإماراتية إذ يمكن استخدامها كخدمة رقمية لإجراء المعاملات والدخول عبر المنافذ الحدودية.

وقال إن الفلسفة الموجودة في دبي لتسهيل حياة المواطنين هي جوهر الخدمات الحقيقية التي توفرها المدن الذكية.

وفي كلمته قال سايمون جالبين: العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادي البحرين "نحن نعيش في عالم مثير للغاية ولكن بعض الأمور باتت أساسية مثل التكنولوجيا".

وأضاف أن التكنولوجيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي ستكون جزءا مهما من المستقبل".