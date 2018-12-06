وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية في قطر تهديد لدول الخليج

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، إن الخلاف مع قطر وصل لنقطة بعيدة جدا لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس، منتقدا الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي القطرية.

وأكد أن “القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف آل خليفة – في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس – “لا أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران، كما أبعدت نفسها عن دول المجلس، فهذه الأمور لا تعطي أية إشارة إلى أن قطر ستبقى ضمن دول المجلس”.

وقال آل خليفة: “قطر في هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، فلابد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر”.

وأوضح أن قطر أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن الرباعي العربي المقاطع لقطر (مصر والسعودية والامارات والبحرين) لا يزال عند موقفه وشروطه. وقال إن الشروط لم تأتِ من فراغ، فغالبيتها من الاتفاقيات التي وقعها أمير قطر أمام القادة ووعد بالالتزام بها، ويضاف لها وجود القوات التركية (في قطر).

وبشأن القمة الخليجية التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقدها في الرياض الأحد المقبل، قال آل خليفة إنها “ستناقش التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون، وستكون هناك قرارات”.

وحول التمثيل القطري في القمة، قال: “التمثيل القطري لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان، ما قمنا به هو ردة فعل تجاه ما قامت به قطر وما تنتهجه، لكن هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟، هى عضو في المجلس، لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضا عن استعانتها بقوات تنتمي له مثل قوات درع الجزيرة. القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول المجلس”.

ونفى وزير خارجية البحرين ما تردد عن زيارة مسؤولين إسرائيليين للمنامة. وقال: “ما يتردد اليوم عن زيارات غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو)، ولم تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم يحدث شيء في الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه”.

ا ش ا

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