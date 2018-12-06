شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 قرارات مجحفة اتخذها "ترامب" بحق القدس فجرت غضب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم، السادس من ديسمبر فى عام 2017 فجرت قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحق القدس العربية، موجة غضب بالعالم العربى والإسلامى، كان أبرزها الاعتراف بـ"القدس" عاصمة للاحتلال الإسرائيلى، واليوم يمر عام كامل على القرار الذى وصف بأنه "قرار من لا يملك لمن لا يستحق".

وخلال هذا العام استمرت الإدارة الأمريكية بانحيازها إلى سلطات الاحتلال واستصدار قراراتها الجائرة بحق الشعب الفلسطينى وبحسب وكالة معا الفلسطينية كان من ضمنها:

- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

- وقف المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

- إعدام منفذى عمليات المقاومة وزيادة الهجمات الاستيطانية وفحص المناهج التعليمية.

- افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس فى يوم النكبة.

- اقتطاع ما تبقى من مساعدات مالية للفلسطينيين بخصم مساعدات بقيمة 25 مليون دولار كانت مخصصة للمستشفيات الفلسطينية بالقدس.