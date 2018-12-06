ترشيد استهلاك (الرغيف).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القراية أم دق

(1)

> عندما قدم الكوميديان السوداني ربيع طه حلقة في برنامج (الكاميرا الخفية) عن كيفية الحصول على (الخبز) بواسطة تحبير استمارة طلب رغيف، والإجابة على بياناتها وهي تستفسر عن الاستهلاك اليومي للرغيف من قبل الأسرة في الفطور والغداء والعشاء، وما يهدر منه بغير حسبان في (التقريّض).

> الحلقة كانت قد قدمت قبل سنوات بعيدة، وهي نبوءة (فنية) و(درامية) تحفظ لربيع طه حيث تعرض الحلقة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي فتصور واقع اليوم.

> ما حدث في السابق من (الكاميرا الخفية) وكان شئياً للمفارقة والفانتزيا، يصبح في حياتنا الآنية واقعاً معاشاً.

> الأمر لم يعد يحدث في برامج (الكاميرا الخفية) فقط ، الأمر يحدث الآن في صفوف الرغيف وأمام الأفران، ولا يستغرب أحد من ذلك ولا يستعجب.

> لقد كنا نستهجن ذلك حتى وهو يأتي كمفارقة في برنامج (الكاميرا الخفية)، ولا نستهجن من ذلك ولا نستغرب وهو يصبح واقعاً معاشاً الآن.

(2)

> على سبيل الجد وليس (الكاميرا الخفية)، تعالوا نصدر قائمة من الإرشادات لترشيد استهلاك (الرغيف)، قبل أن نصل لمرحلة الحصول على (الخبز) بواسطة (روشتة طبية) معتمدة من الإمدادات الطبية.

> عليكم بهذه الطرق في تناولكم اليومي للرغيف.

(3)

> إرشادات قبل الأكل.

> قريّض (الرغيف) في هذه الندرة شيء غير محبب، وهو أمر فيه كراهية، وبعض المذاهب الاقتصادية لا تجوزه.. لذا غير مسموح بتقريّض (الرغيف) قبل الوجبات الرئيسة كما يمنع استعمال (الرغيف) مع الشاي.

> يفضل الحصول على (الرغيف) بايتاً، لأن سخونة الرغيف تسهل من القضاء عليه.

> يستحسن تقديم وجبات بالكسرة والقراصة مع الرغيف حتى يقل (الضغط) الأسري على الرغيف..كما أن الكسرة والقراصة يمكن أن تعتبر حلولاً بديلة، خاصة في ليالي الشتاء القارس.

> يجب تجنب فتة العدس وفتة الفول منعاً لاستهلاك أكبر كمية من (الرغيف).

> أبعدوا (الرغيف) عن الصينية قدر الإمكان.

> نحن من جيل كان يبجل فيه (الضلع)، الآن التبجيل والتقدير كله يحظى به (الرغيف).

(4)

> إرشادات بعد الأكل.

> يوضع (العيش) في على مكان في المطبخ، عملاً بمبدأ (يحفظ بعيداً عن متناول أيادي الأطفال)!.

> يمكن اعتبار (الخبز) من الفواكه، لرفع الحرج في ندرته في مائدة الغداء.

(5)

> في الشكاوى التي تقدم في مراكز البوليس يمكن أن تسمع شكوى على ذلك النحو: المفقودات غويشة ذهب و7 بصلات و 4 رغيفات. وفي مناسبات الأفراح والأحزان وفي دعوات الغداء يمكن أن تصدر لكل مواطن تعليمات على هذا الشكل : (لن تصرف لك غير رغيفة واحدة).

(6)

> إعلان بيع.

> سيارة بحالة جيدة موديل 2011.

> قطعت من المسافات 70 ألف كيلو متر.

> بيضاء اللون.

> ترخيصها متبقي منه 7 شهور.

> يريد صاحبها تبديلها بـ(25) رغيفة و ربع بصل.

(7)

> وراء كل سلعة عظيمة.

> صف طويل.

(8)

> الحل الأمثل للقضاء على أزمة الرغيف (حوسبة) الخبز.

> هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نحل بها أزمة الرغيف.