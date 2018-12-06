مبعوث الأمم المتحدة: طرفا الصراع في اليمن اتفقا على تبادل الأسرى

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وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال مؤتمر صجفي، بالسويد، أن طرفي الصراع باليمن اتفقا على تبادل الأسرى مما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.
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ووجه المبعوث الأممي الشكر إلى السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء، مشيرا إلى أن المحادثات ستتطرق إلى خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية.
وختم قائلا: "لا شك أن مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين هنا، مؤسسات الدولة في خطر، فدعونا نعمل بكل النوايا الحسنة".
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