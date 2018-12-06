البحرين تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول "زيارة نتنياهو"

وردا على سؤال في هذا الشأن، قال الوزير البحريني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط":

في السابق زار مسؤول إسرائيلي البحرين ضمن مخرجات مؤتمر مدريد، حدثت عدة مؤتمرات، أحدها استضافته البحرين، وحضر المؤتمر وزير إسرائيلي، إذا كان هناك هدف معين وكان هناك شيء نريد تحقيقه له بعد كبير واستراتيجي ليس لدينا معوقات في هذا الجانب، أما ما يتردد اليوم عن زيارات فهو غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل، ولم تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم يحدث شيء في الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه.

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وكانت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) قالت إن إسرائيل تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دولة عربية أخرى ليس لها علاقات دبلوماسية معها، وذلك بعد أن زار سلطنة عمان.

ذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أنها علمت بوجود رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، حاليا بصورة سرية في هذه الدولة، التي لم تسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة، ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ.

وقال هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الإسرائيلية، إن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

لكن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء، قال في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه "لا علاقة لمرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية، وليس لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات".

وقيل إن الوجهة القادمة ستكون قطر، وقيل إنها السودان، ولكن لا يعرف حتى الآن ما الدولة التي قصدها نتنياهو، حين قال أمس لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إنه يتوقع ما وصفه بـ"مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".