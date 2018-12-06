وزير الطاقة السعودي بشأن تصريحات ترامب: لا أحتاج لإذن من أحد لتقليص إنتاج النفط

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فيينا — سبوتنيك. وتوقع الفالح وصول إنتاج النفط إلى ما بين 10.7-10.8 مليون برميل يوميا، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، مضيفا أنه يجب الاتفاق على تخفيضات الإنتاج من جانب دول "أوبك +" لفترة أطول لا تقل عن ستة أشهر.
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وأكد أن دول أوبك + "تريد تحقيق استقرار السوق، وليس أحداث صدمة"، وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية حول مستوى إنتاج النفط لـ "أوبك +" حتى الآن، هناك فقط عدد من المقترحات.
وأكد الوزير أن تخفيض الإنتاج من جانب دول أوبك+ يجب أن يكون ملحوظا ولكن ليس هائلا، ومستوى مليون برميل يوميا سيكون معقولا، مضيقا أنه يجب الاتفاق على تخفيضات الإنتاج من جانب دول أوبك + لفترة أطول لا تقل عن ستة أشهر.
ولفت إلى أن السعودية تتوقع وصول إنتاج النفط إلى ما بين 10.7-10.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وفي تعليق على انسحاب قطر من "أوبك" قال الفالح: "نتمنى لهم التوفيق ونشاط أوبك يبقى ذو أهمية".
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