مصر.. الإفراج عن 640 سجينًا بعفو رئاسي

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 640 سجينًا بعفو رئاسي، في ثاني قرار بالعفو عن السجناء خلال أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 331 نزيلًا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 309 آخرين".

و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان، ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.

والأحد الماضي، أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن أقدم سجين بالبلاد، بعد قضائه 45 عاما بمحبسه، ضمن عفو رئاسي شمل 236 آخرين.

وقال بيان آنذاك إن "من بين مستحقي العفو أقدم سجين في السجون المصرية، النزيل كمال. ث. ع، المودع بسجن بمحافظة المنيا (وسط)، عقب قضائه 45 عامًا في محبسه"، دون تفاصيل حول أسباب سجنه كل هذه المدة.

ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.

