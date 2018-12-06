بابا أقباط مصر يتطلع إلى بناء أول كنيسة في السعودية

القاهرة/ الخليج 365-

أكد بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة مع البابا في برنامج رأي عام، بث على فضائية "TEN" الخاصة، مساء الأربعاء، في أول تعليق رسمي من الكنيسة على إقامة قداس (صلاة) بالسعودية، فيما لم تصدر السلطات بالمملكة تعليقًا حتى الآن.

وأبدى تواضروس تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، قائلًا "لا أعرف طبيعة الظروف هناك، ولكن لمَ لا.. ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة يوجد بها كنائس".

وأوضح أن السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، بينهم مسيحيون، ومن ثم فإن "توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جدًا".



وأشار إلى وجود كنائس للأقباط في مختلف الدول العربية، أبرزها الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، وقطر، وغيرها.



وتعليقًا على إقامة قداس (صلاة) بالسعودية، قال تواضروس إن "هذه الخطوة جاءت بالترتيب، وكانت إيجابية وطيبة، وفق التطورات الجديدة التي تشهدها المملكة، لمواكبة العصر".

والسبت الماضي، كشفت تقارير إعلامية محلية بمصر، إقامة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، أول صلاة قبطية بالسعودية، ضمن زيارته الحالية للمملكة بناءً على دعوة من الديوان الملكي السعودي، والتي من المقرر أن تستمر حتى 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "تم بالفعل إقامة أول صلاة قداس في السعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".

وهذا أول قداس صلاة للمسحيين بالمملكة، وعادة ما تحظر المملكة إقامة كنائس ببلادها لاعتبارات دينية.