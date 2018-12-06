135 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحراسة الشرطة الإسرائيلية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 135 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، الخميس، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه للأناضول إن 135 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر ولكن عادة ما تكون الاقتحامات في الفترة الثانية أقل عددا.

ودعت جماعات إسرائيلية متشددة إلى اقتحام المسجد الأقصى لمناسبة عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه" الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

وعادة ما تشهد الأعياد اليهودية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقتحمين للمسجد.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي من المسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، أشارت إلى أن الاقتحامات التي بدأت عام 2003 شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي.

ومنذ ذلك الحين طالبت دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ولكن دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية.

ومن جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول، إن بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان سيضيئان شموع الحانوكاه في ساحة البراق مساء اليوم الخميس.

وساحة البراق تلاصق المسجد الأقصى من جهته الغربية ويطلق عليها الإسرائيليون اسم "حائط المبكى".