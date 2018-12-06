فرع الزراعه ببلجرشي يطلق حملة (بيئتي )

الخليج - أيوب الغامدي

دشن سعادة محافظ بلجرشي غلاب بن غالب اليوم مبادرة ( بيئتي ) و التي يتبناها فرع وزارة البيئة و الزراعة ببلجرشي و بالشراكة مع عدة جهات أهلية و حكومية. و ذلك بالطريق المجاور لمقر جمعية النحالين.

حيث تعد هذه المرحلة الاولى من المبادرة و التي سيتبعها عدة مراحل تتضمن عدد من المواقع المختلفة داخل المحافظة و في القرى المجاوره لها.

و تهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الوعي لدى المجتمع بالإهتمام بالبيئة و تشتمل على:

-نظافة البيئة.

-إزالة الأشجار الضارة

-زراعة الأشجار

-وضع اللوحات الإرشادية

وقد تم زراعة ٥٣ شجره شارك في غرسها مجموع من طلاب بمشاركة متوسطة وثانوية بدر وابتدائية السعودية ومشاة بلجرشي.