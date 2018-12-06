- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الخليج - أيوب الغامدي
دشن سعادة محافظ بلجرشي غلاب بن غالب اليوم مبادرة ( بيئتي ) و التي يتبناها فرع وزارة البيئة و الزراعة ببلجرشي و بالشراكة مع عدة جهات أهلية و حكومية. و ذلك بالطريق المجاور لمقر جمعية النحالين.
حيث تعد هذه المرحلة الاولى من المبادرة و التي سيتبعها عدة مراحل تتضمن عدد من المواقع المختلفة داخل المحافظة و في القرى المجاوره لها.
و تهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الوعي لدى المجتمع بالإهتمام بالبيئة و تشتمل على:
-نظافة البيئة.
-إزالة الأشجار الضارة
-زراعة الأشجار
-وضع اللوحات الإرشادية
وقد تم زراعة ٥٣ شجره شارك في غرسها مجموع من طلاب بمشاركة متوسطة وثانوية بدر وابتدائية السعودية ومشاة بلجرشي.
شكرا لقرائتكم خبر عن فرع الزراعه ببلجرشي يطلق حملة (بيئتي ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .